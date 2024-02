Météo. Douceur exceptionnelle : jusqu'à 16°C attendus cette semaine en Normandie

Mercredi 14 et jeudi 15 février, les températures devraient être particulièrement clémentes avec les Normands. Avec 14°C à Dieppe, 15°C à Argentan, Rouen et Saint-Lô voire 16°C à Caen, les normales de saison sont largement dépassées pour un mois de février. Une tendance confirmée par les météorologues à l'instar de Chris Météo Basse-Normandie, qui annonce "un pic de douceur entre mercredi et jeudi. Le mercure pourrait atteindre les 15-17°C dans les terres. "

Coté précipitations, c'est toujours la même rengaine. Selon Météo France, cette exceptionnelle douceur s'accompagnera de pluies éparses sur l'ensemble de la Normandie. Les pluies devraient s'apaiser dans l'après-midi pour laisser place à de la grisaille. Jeudi en revanche, la pluie ne devrait arriver qu'en début de soirée.

La fin de semaine promet d'être très légèrement plus fraîche, avec des températures comprises tout de même entre 11°C et 13°C. Vendredi 16, le soleil devrait briller une bonne partie de la journée avant de laisser à nouveau place à la pluie pour tout le week-end.