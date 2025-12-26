En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Cadeau. Gagnez la Nintendo Switch 2 + le jeu Mario Kart World

Loisir. Cette semaine, Tendance Ouest vous offre votre console de jeu Nintendo Switch 2 et le jeu Mario Kart World, pour des parties endiablées en famille pendant les fêtes !

Publié le 26/12/2025 à 09h00
Tendance Ouest vous offre la Nintendo Switch 2 + le jeu Mario Kart World.

La Nintendo Switch 2, c'est une console pensée pour le quotidien : à la maison sur la télé du salon, en mode portable dans les transports, ou posée sur une table pour une partie rapide. Un seul geste suffit pour passer d'un usage à l'autre, sans compromis sur le confort.

Avec son grand écran Full HD de près de 8 pouces, l'image est plus nette, plus fluide, plus immersive. Les chargements sont plus rapides, la navigation plus réactive, et la console embarque 256Go de stockage ainsi qu'une autonomie améliorée, idéale pour jouer longtemps, sans contrainte. Et avec elle, un jeu qui change totalement la façon de jouer…

Dans Mario Kart World, le monde entier devient votre circuit. Ici, tout est connecté : vous roulez d'un circuit à l'autre sans interruption, à travers des villes animées, des plaines verdoyantes, des volcans ou des étendues d'eau. La course continue même après la ligne d'arrivée : chaque trajet compte.

Jusqu'à 24 pilotes en même temps, des grands prix enchaînés, un mode survie sans pause, ou simplement une balade libre pour explorer le monde à votre rythme. Une expérience spectaculaire, fluide, et totalement nouvelle !

Envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 x 0,75€+ coût du SMS). Tirage au sort le vendredi 2 janvier à 8h55.

