Au quartier Nobel à Petit-Quevilly : les piétons sont rois

La première phase de cette rénovation urbaine se cloturera en juin 2013, le gros des travaux étant livré d’ici décembre. Une fois le bruit des travaux évanoui, celui du trafic routier incessant ne devrait pas le remplacer.

Esprit de quartier

"Dans ce quartier densément peuplé - presque 5.000 personnes y vivent - il existait une circulation de transit qui n’avait rien à faire ici", rappelle Frédéric Sanchez, maire de Petit-Quevilly. Pour le réduire et ralentir les voitures, les voies de circulation ont été restreintes et l’espace dédié aux piétons agrandi. "Nous voulions que se crée une vie de quartier dans lequel on puisse circuler en toute tranquillité." Les différentes infrastructures publiques seront accessibles plus facilement aux piétons.

Désormais, ces derniers sont rois. Devant la piscine, l’aire de jeux pour enfants a été agrandie, entraînant la suppression de cinquante places de parking. Le prix du stationnement en sous-sol a été baissé pour inciter les habitants à les utiliser, libérant l’espace public. Enfin, la mise en résidence des différents immeubles est en cours. Coût de cette première phase des travaux de rénovation urbaine : 9 millions d’euros.