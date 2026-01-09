Le Havre. Gagnez 2 places pour le concert VENDREDI SUR MER au Tétris

Avec son 3e album, Malabar Princess, Vendredi sur Mer revient à l’essentiel, retrouvant les paysages qui ont marqué son enfance. C’est une quête vers ce qui compte vraiment pour celle qui a grandi au milieu des montagnes suisses, là où se sont développés ses sens artistiques.

Entre la pop et l’électro, avec un flow de paroles qui n’est ni vraiment du rap ni tout à fait de la chanson, la Suissesse flotte entre les eaux et crée son propre style.

Avec une synth-pop épurée, l’album témoigne de l’amour qu’elle porte à sa région natale. De nouveaux titres aussi savoureux que les précédents et plein de surprises.

Date : le jeudi 22 janvier au Tétris.

