Le Havre. Gagnez 2 places pour le concert VENDREDI SUR MER au Tétris

En partenariat avec Tendance Ouest, venez écoute la chanteuse Suisse de pop et électro, Vendredi sur Mer.

Publié le 09/01/2026 à 09h00
Avec son 3e album, Malabar Princess, Vendredi sur Mer revient à l’essentiel, retrouvant les paysages qui ont marqué son enfance. C’est une quête vers ce qui compte vraiment pour celle qui a grandi au milieu des montagnes suisses, là où se sont développés ses sens artistiques.

Entre la pop et l’électro, avec un flow de paroles qui n’est ni vraiment du rap ni tout à fait de la chanson, la Suissesse flotte entre les eaux et crée son propre style.

Avec une synth-pop épurée, l’album témoigne de l’amour qu’elle porte à sa région natale. De nouveaux titres aussi savoureux que les précédents et plein de surprises.

Date : le jeudi 22 janvier au Tétris.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places pour ce concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 15 janvier.

