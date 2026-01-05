Caen. Gagnez 2 places pour le concert Gospel pour 100 Voix

Gospel pour 100 voix a été créé en 1998 pour les 150 ans de l’abolition de l’esclavage et depuis plus de 19 ans, le spectacle rencontre un énorme succès. Le groupe s'est produit dans les plus grandes salles de France ainsi qu'en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

En 2026, ils reviennent avec une nouvelle tournée "The Delivrance Tour", des nouvelles chansons, de nouveaux chanteurs : un tout nouveau spectacle avec les meilleurs chanteurs de Gospel au monde. Ce nouveau show à l'énergie débordante à remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et aux Premier Gospel Award en Angleterre.

Retrouvez un show qui vous transportera et vous fera vibrer.

Date : le vendredi 23 janvier à 20h au Zénith de Caen.

Tirage au sort le 9 janvier.