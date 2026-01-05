Caen. Gagnez 2 places pour le concert Gospel pour 100 Voix

En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Le 23 janvier au Zénith, venez assister à la nouvelle tournée de Gospel pour 100 Voix, découvert dans l'émission "Britain Got Talent" en 2016.

Publié le 05/01/2026 à 09h00
Gospel pour 100 voix a été créé en 1998 pour les 150 ans de l’abolition de l’esclavage et depuis plus de 19 ans, le spectacle rencontre un énorme succès. Le groupe s'est produit dans les plus grandes salles de France ainsi qu'en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

En 2026, ils reviennent avec une nouvelle tournée "The Delivrance Tour", des nouvelles chansons, de nouveaux chanteurs : un tout nouveau spectacle avec les meilleurs chanteurs de Gospel au monde. Ce nouveau show à l'énergie débordante à remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et aux Premier Gospel Award en Angleterre.

Retrouvez un show qui vous transportera et vous fera vibrer.

Date : le vendredi 23 janvier à 20h au Zénith de Caen.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places pour cet évènement, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 9 janvier.

