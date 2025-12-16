Caen. Gagnez 2 places pour les demi-finales du Championnat de France de Badminton

Temps fort du calendrier national, le championnat de France rassemblera l’élite du badminton français où les meilleurs joueurs et joueuses s’y disputeront les titres en simple comme en double. Pendant trois jours, les spectateurs pourront vibrer au rythme de rencontres d’exception, portées par une atmosphère à la fois compétitive et conviviale.

Accueillie au Palais des Sports de Caen la Mer, l’édition 2026 s’annonce comme un rendez-vous immanquable pour tous les passionnés de badminton, avec des échanges intenses, des performances de haut niveau et des émotions fortes, sur les terrains comme en dehors.

Date : samedi 7 février 2026 au Palais des sports de Caen la Mer.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places pour les demi-finales, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 19 décembre.