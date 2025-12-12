Musique. Boulevard des Airs derrière les Bleues du Hand !

Ce vendredi 12 décembre à 17h45, l'équipe de France féminine de Handball joue la demi-finale du championnat du monde contre l'Allemagne. Avant le coup d'envoi du match, nous allons pouvoir écouter 3 chansons inédites qu'elles ont créées en collaboration avec le groupe Boulevard des Airs.

Les joueuses étaient réunies en novembre avant le début de la compétition à la Maison du handball à Créteil. C'est là qu'elles se sont attelées à un défi qui dépasse pourtant leur cadre de compétences. Divisées par groupes, elles ont créé des chansons sur le thème de l'équipe de France, de leurs valeurs et des particularités de toutes les joueuses. Elles ont même enregistré leurs propres voix pour donner vie à ces chansons. Vous pouvez voir le résultat sur handballtv. Le résultat est bluffant et certaines joueuses ont vraiment un joli brin de voix ! Allez les Bleues !

Le groupe Boulevard des Airs ne participe pas aux championnats du monde mais part en tournée ! Ils seront le 24 janvier au 106 à Rouen pour un concert complet et mercredi 4 mars au Liberté à Rennes.