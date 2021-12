Rouen. Le hand mondial s'invite en Normandie

Certains entendront peut-être parler de Rouen pour la première fois. Pourtant, à partir de ce vendredi 13 janvier 2017, la cité de Rollon devient une des capitales mondiales du handball. Pour ce championnat du monde, ce sont pas moins de 48 000 spectateurs qui sont attendus dans les rues de Rouen, aux couleurs de l'Allemagne, de la Croatie ou encore du Chili. Le lundi 9 janvier 2017, le président de la Métropole Rouen Normandie, Frédéric Sanchez, était lui plus réservé en annonçant la venue de "33 ou 34 000 visiteurs".

Les Allemands en nombre

Selon les premières ventes de billets, ce sont surtout nos voisins d'outre-Rhin qui se déplaceraient en nombre. En revanche, les matches de nations plus éloignées et moins connues des amateurs de handball auront plus de mal à rencontrer leur public. Une bonne occasion pour les Rouennais de sauter sur les places restantes et de faire la fête avec les Biélorusses, les Hongrois ou les Saoudiens !

A LIRE AUSSI.

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Paris du hand: début du procès en appel de Nikola Karabatic