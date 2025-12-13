Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 13 décembre

Bélier

La remise en question que vous faites vous incite à adopter de nouvelles valeurs plus profondes.

Taureau

Le domaine financier s'annonce morose mais la situation pourra changer dans les jours ou les semaines à venir.

Gémeaux

Vous vous sentirez tellement en forme que vous aurez du mal à canaliser votre énergie.

Cancer

Faites face avec courage aux nombreux ennuis d'ordre administratif, fiscal ou légal.

Lion

Vos enfants seront en dans forme superbe. Un peu trop peut-être ! Il vous faudra canaliser leur énergie.

Vierge

Prenez le temps de vous détendre, de reprendre votre souffle. Si vous faites du sport, n'exagérez pas votre entraînement.

Balance

Vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé ; et vous consoliderez votre position professionnelle.

Scorpion

Vous serez plus chaleureux, et vous vous attacherez à créer un climat sensuel dans votre union. Les résultats seront splendides !

Sagittaire

On remarque votre look et votre allure. Cela vous fait plaisir. Les compliments arrivent de tous les côtés.

Capricorne

Détendez-vous même si la forme est au rendez-vous ! C'est le seul moyen de canaliser tout ce qui aura tendance à vous submerger.

Verseau

Entre une nervosité à la hausse et une tendance aux excès, vous accuserez une grosse fatigue

Poissons

Vous ne verrez pas passer la journée, tant elle sera remplie.