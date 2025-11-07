Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 7 novembre

Bélier

Les événements importants de la journée sont liés à votre famille, votre foyer et les personnes que vous aimez.

Taureau

Un besoin de confort se fait sentir, vous avez besoin de vous recentrer sur vos rêves pour mieux redémarrer.

Gémeaux

Vos forces ne sont pas un puits sans fond… Vous vous surmenez sans en avoir conscience, il faut ralentir votre rythme !

Cancer

Ce n'est pas aujourd'hui que vous vous agiterez trop. Vous êtes en forme vous comptez bien le rester.

Lion

Restez raisonnable dans vos petites folies !

Vierge

L'amour avec un grand A vous attend aujourd'hui, que vous soyez en couple ou pas.

Balance

C'est un bon jour pour revendiquer ce qui vous est dû, faire valoir vos droits ou faire reconnaître vos mérites.

Scorpion

C'est une excellente journée pour dépenser votre énergie physique et pour opérer un changement qui améliorera votre qualité de vie.

Sagittaire

Dopé par une belle énergie, vous vous surpassez pour terminer vos tâches et prendre du temps rien que pour vous.

Capricorne

Cette journée sera bénéfique pour ce qui est de resserrer vos liens amicaux.

Verseau

La générosité et la bienveillance dont vous ferez preuve aujourd'hui seront payantes à long terme.

Poissons

Vous ressentez l'envie de vous faire plaisir, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer.