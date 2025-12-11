En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 11 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 11/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 11 décembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Ce n'est pas le moment de vous lancer dans de nouvelles activités, les efforts de fond sont davantage favorisés.

Taureau

Même si vous n'êtes pas d'accord avec l'ensemble des membres de votre famille, gardez-vous de les sermonner.

Gémeaux

Stratège, tout en étant déterminé, vous ne vous laisserez pas démonter par des rivalités.

Cancer

Il faudra rester très vigilant et surveiller de près ceux qui convoitent votre place ou sont jaloux de votre position.

Lion

Votre vie familiale est agréable, cependant, vous pourriez en profiter davantage en envisageant de vous faire aider pour les tâches ménagères.

Vierge

Ne vous laissez pas dérouter par les réactions de votre entourage, gardez vos résolutions.

Balance

N'oubliez pas de mettre vos comptes à jour, et assurez-vous que vous avez bien payé toutes vos factures.

Scorpion

Si vous réussissez à canaliser vos énergies brouillonnes et vindicatives, votre potentiel sera à son zénith.

Sagittaire

Plus que jamais, vous serez exposé à l'hostilité de certains collègues ou supérieurs. Et des conflits violents pourront éclater.

Capricorne

Ne précipitez rien, réfléchissez longuement et n'hésitez pas à demander conseil auprès d'amis désintéressés.

Verseau

Vous serez en proie à des craintes non fondées ; réagissez en recherchant la compagnie de gens optimistes.

Poissons

Vous passerez sans doute une bonne journée en bonne compagnie avec vos proches ou même avec vous-même.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 11 décembre
