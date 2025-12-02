En ce moment Womanizer Britney SPEARS
Chiens guides d'aveugles : Portrait d'une famille d'accueil

Depuis 2020, Tiphaine Le Tailleur partage son quotidien avec des chiots pas tout à fait comme les autres. Famille d’accueil au sein de l’École de Normandie des Chiens Guides d’Aveugles, elle joue un rôle essentiel dans les premiers mois de vie de ceux qui deviendront un jour les yeux de leur futur maître.

Publié le 02/12/2025 à 13h36, mis à jour le 02/12/2025 à 13h51
Tiphaine Le Tailleur, famille d'accueil au sein de l’École de Normandie des Chiens Guides d’Aveugles.

Former les chiens guides dès leurs premiers pas.

Accueillir un chiot en vue de son futur métier de chien guide, c’est avant tout lui offrir un cadre de vie équilibré. Tiphaine le sait : la pré-éducation constitue la première pierre de cet apprentissage.

« Lorsqu’un chiot arrive chez nous, il ne connaît rien : ni son nom, ni les règles de la maison », explique-t-elle.

Son rôle consiste alors à poser les bases : apprendre la propreté, le rappel, les positions, mais aussi les comportements adaptés à la vie en famille. Pas question de monter sur le canapé, de réclamer à table ou d’entrer dans certaines pièces comme les chambres ou la salle de bain. Au fil des mois, les exercices s’intensifient. Le chiot découvre la vie en société : magasins, transports, rendez-vous médicaux, balades en ville… Rien n’est laissé au hasard.

« L’idée est de les confronter à un maximum de situations pour qu’ils soient parfaitement à l’aise partout », souligne Tiphaine.

Entre patience, attachement et transmission.

Être famille d’accueil demande avant tout de la patience… et du courage.
Après dix à douze mois passés à leurs côtés, vient l’heure du départ vers l’éducation spécialisée. Un moment souvent chargé d’émotion : « La séparation avec ma première chienne a été très difficile. Mais continuer avec un second chiot m’a énormément aidée. ».

Heureusement, le lien ne s’interrompt jamais vraiment. Les familles d’accueil reçoivent régulièrement des nouvelles de leurs anciens protégés et tissent parfois une relation durable avec la personne déficiente visuelle à laquelle le chien est remis.

L’École de Normandie, un soutien constant.

Tiphaine insiste sur la bienveillance et la disponibilité des équipes : « Nous ne sommes jamais seuls. Les éducateurs et moniteurs nous accompagnent, nous conseillent, et n’hésitent pas à nous orienter vers un vétérinaire ou un comportementaliste si nécessaire. »
Un engagement commun résumé en une phrase : le bien-être du chien avant tout.

S’investir en tant que famille d’accueil, c’est offrir du temps, de l’attention et beaucoup d’amour. Mais c’est surtout contribuer à changer la vie d’une personne aveugle ou malvoyante. Une mission dont Tiphaine est particulièrement fière, et qu’elle continue de remplir avec passion. 

L’Association recherche de nouvelles familles prêtes à s’engager !

Pour poursuivre ses missions auprès des personnes aveugles ou malvoyantes, l’Association recherche de nouvelles familles d’accueil de pré-éducation.

Si vous êtes intéressés, contactez l’Association au 02.32.20.74.00 ou consulter le site internet de l’Association : www.chien-guide.org

 

Galerie photos

