Normandie. Choisissez le nom des futurs chiens guides de l'association Paul Corteville, et recevez un cadeau !

L'association Paul Corteville invite le public à participer à la dénomination de ses futurs chiens guides. En 2025, tous les nouveaux noms commenceront par la lettre A. Quelques critères à suivre : le nom doit être court, idéalement composé de deux syllabes, et ne pas être un prénom humain. Pour proposer votre idée, il suffit de remplir le formulaire en ligne. Et pour vous remercier, l'association enverra un petit cadeau par email à chaque participant. Alors, laissez parler votre créativité pour accompagner les futurs guides dans leur belle mission !

Une histoire dédiée aux chiens guides

Fondée en 1952 par Paul Corteville, l'association est née de l'initiative d'un homme désireux d'améliorer le quotidien des personnes non-voyantes. En créant la première école française de chiens guides, Corteville a ouvert la voie à un parcours éducatif unique pour ces animaux. Depuis, l'association a grandi et continue de proposer ses services à ceux qui en ont besoin.

L'école en Normandie : un centre d'éducation unique

L'école pour chiens guides de Normandie, située à Honguemare-Guenouville, a vu le jour en 2013. Nichée dans une ferme normande rénovée, cette école a conservé l'authenticité de la région, tout en accueillant jusqu'à 20 chiens en formation.

Les apports précieux d'un chien guide

Un chien guide représente bien plus qu'un compagnon pour une personne déficiente visuelle. Après un an de formation, il est prêt à aider son futur maître à éviter les obstacles, repérer les bordures de trottoirs, et identifier les passages piétons et sièges disponibles. Chaque chien apprend plus de 50 ordres pour assurer la sécurité et l'autonomie de son maître. Ce lien, comme en témoigne Cécile, maîtresse de Maco, est source de réconfort et de confiance.

"Avec Maco, ce fut le coup de cœur dès notre première rencontre. Il est de bonne compagnie et sa présence me rassure au quotidien. L'école de Normandie a su me trouver un chien qui correspond parfaitement à mes besoins."