L’École de chiens guides de Normandie a fêté ses 10 ans !

Une association à l’écoute des personnes déficientes visuelles

C’est après s’être lié d’amitié avec un non-voyant que Paul Corteville a découvert un monde de solitude qu’il ne soupçonnait pas.

Dès lors, il consacrera sa vie à l’accompagnement des personnes déficientes visuelles, travaillant toujours avec plus d’acharnement au développement de leur mobilité et de leur autonomie.

« Nos missions, avec les bénévoles de l’association, sont les mêmes depuis plus de soixante-dix ans. Nous avons à cœur de sécuriser et faciliter les déplacements des non-voyants et malvoyants » précise Denis Touquet, responsable communication et développement de l’association.



Cela passe par trois actions essentielles :

Éduquer et remettre gratuitement des chiens guides d’aveugle aux personnes en besoin

Remettre et former gratuitement à l’utilisation de cannes électroniques

Sensibiliser le public sur le handicap visuel

L’école de Normandie fête ses dix ans

En 2024, l’école de Normandie a célébré dix années d’éducation canine et d’engagement bénévole. Le centre Paul Corteville de Honguemare-Guenouville a souhaité fêter l’événement.

« Le 21 juin dernier, nous avons mis à l’honneur nos bénévoles, familles d’accueil et utilisateurs de chiens guides. Nous souhaitions les remercier à la hauteur de leur engagement. Près de 120 chiens guides ont été formés depuis la création de l’école normande ! »

Cocktail déjeunatoire, remise de médailles et de diplômes et autres récompenses étaient au programme des festivités.



Participez aux actions de l’Association

Non subventionnée, l’Association des Chiens Guides d’Aveugles fonctionne uniquement grâce aux dons, legs et autres assurances vie. Reconnue d’Utilité Publique, l’association permet de bénéficier de réductions d’impôts à hauteur de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les entreprises.

Les dons sont essentiels pour faire perdurer le travail des différents bénévoles.

« Le coût d’une remise de chien guide est estimé à 25 000 €, et il faut compter autour de 5000 € pour la remise de canne blanche électronique. Si l’on souhaite continuer à aider les personnes souffrant de handicap visuel, nous avons besoin du soutien de tous ».



Pour en apprendre plus sur les actions des Centres Paul-Corteville dans le Nord ou en Normandie, rendez-vous aux Journées Portes Ouvertes organisées chaque année le dernier dimanche de septembre.

« Nous présentons des démonstrations d’éducation de chiens guides, ainsi que nos différentes actions. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et de familles d’accueil ».



École de Normandie

Ferme du Pin Route Duclair - 27130 Honguemare-Guenouville

Tél. 02 32 20 74 00 – www.chien-guide.org