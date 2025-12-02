Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 2 décembre

Bélier
Votre furieuse envie de vous amuser pourrait nuire à votre travail. Il y a un temps pour tout, ne l'oubliez pas !
Taureau
Vous vous sentez entouré et aimé. Cette chaleur réconfortante vous fera oublier les soucis que vous rencontrez dans le cadre de votre travail.
Gémeaux
Vous avez besoin de vous oxygéner. Une balade, même courte, vous fera le plus grand bien.
Cancer
Depuis quelque temps, vous avez tendance à abuser des bonnes choses et ce n'est pas très bon pour votre santé.
Lion
Ne négligez pas vos tâches quotidiennes au profit d'un projet plus excitant mais qui peut attendre.
Vierge
Il sera difficile pour vos proches de vous suivre dans les conditions actuelles.
Balance
Il faudra éviter toute initiative fracassante aussi bien côté travail que côté finances.
Scorpion
Vous devrez éviter les gros efforts pour ne pas vous blesser.
Sagittaire
Ne vous laissez pas déstabiliser par des remarques plus ironiques que méchantes !
Capricorne
Des changements surviennent mais n'affectent pas votre dynamisme inventif et créatif, bien au contraire !
Verseau
Vous pourriez éprouver le besoin de briser vos chaînes pour vivre une vie de couple plus libérée.
Poissons
Des projets professionnels auxquels vous aviez plus ou moins renoncé referont surface.
