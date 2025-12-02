Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 2 décembre

Bélier

Votre furieuse envie de vous amuser pourrait nuire à votre travail. Il y a un temps pour tout, ne l'oubliez pas !

Taureau

Vous vous sentez entouré et aimé. Cette chaleur réconfortante vous fera oublier les soucis que vous rencontrez dans le cadre de votre travail.

Gémeaux

Vous avez besoin de vous oxygéner. Une balade, même courte, vous fera le plus grand bien.

Cancer

Depuis quelque temps, vous avez tendance à abuser des bonnes choses et ce n'est pas très bon pour votre santé.

Lion

Ne négligez pas vos tâches quotidiennes au profit d'un projet plus excitant mais qui peut attendre.

Vierge

Il sera difficile pour vos proches de vous suivre dans les conditions actuelles.

Balance

Il faudra éviter toute initiative fracassante aussi bien côté travail que côté finances.

Scorpion

Vous devrez éviter les gros efforts pour ne pas vous blesser.

Sagittaire

Ne vous laissez pas déstabiliser par des remarques plus ironiques que méchantes !

Capricorne

Des changements surviennent mais n'affectent pas votre dynamisme inventif et créatif, bien au contraire !

Verseau

Vous pourriez éprouver le besoin de briser vos chaînes pour vivre une vie de couple plus libérée.

Poissons

Des projets professionnels auxquels vous aviez plus ou moins renoncé referont surface.