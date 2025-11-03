Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 3 novembre

Bélier

Votre sociabilité vous rendra plus agréable, ces derniers temps vous aviez un peu trop tendance à vous renfermer.

Taureau

Réfléchissez bien avant de vous lancer dans une relation qui s'avérerait de toute façon compliquée.

Gémeaux

Prenez les choses au sérieux et ne laissez pas traîner les discussions.

Cancer

Vous aurez de brillantes idées mais, malheureusement, pas les moyens de les mettre en œuvre, patience !

Lion

Vos méthodes de travail se révéleront efficaces et seront très appréciées par vos collègues.

Vierge

Pour une vie de couple harmonieuse, vous aurez besoin de protéger votre intimité.

Balance

C'est en famille que seront vécus les moments les plus tendres. La vie affective devient plus calme.

Scorpion

Des discussions importantes sont à prévoir, mais elles ne seront pas forcément conflictuelles.

Sagittaire

Aujourd'hui, vous serez beaucoup trop exigeant… Surtout avec vous-même. Vous ne pourrez pas tout anticiper et c'est normal.

Capricorne

Votre charme pourrait vous réserver d'agréables surprises avec des rencontres inattendues qui pourraient pimenter votre journée.

Verseau

Vous rayonnerez aujourd'hui grâce à une série de bonnes nouvelles qui devraient vous réjouir.

Poissons

Sur le plan amical, une belle journée s'annonce. Un ami vous aura peut-être réservé une surprise ? Vous avez bien de la chance !