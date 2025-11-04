En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 4 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 04/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Prenez le temps, faites attention à ne pas vouloir aller trop vite et gardez vos projets bien au chaud pour le moment !

Taureau

C'est une journée particulièrement favorable pour envisager quelques projets pour les semaines ou les mois à venir.

Gémeaux

Les échanges sont fluides et vous serez à l'écoute des problèmes des uns et des autres.

Cancer

La journée n'est pas favorable aux prises de décision. Pourtant, vous semblez vouloir vous lancer dans des opérations assez risquées.

Lion

Vous rayonnerez aujourd'hui grâce à une série de bonnes nouvelles qui devraient vous réjouir.

Vierge

Vous pouvez vous préparer à avoir de belles surprises, Il se peut que ce soit sur le plan sentimental.

Balance

Votre persévérance commence à être reconnue et vous gagnez en crédibilité.

Scorpion

Un proche vous demandera un service : garder les enfants, aider pour un déménagement ou donner un coup de main administratif.

Sagittaire

Une conversation avec vos proches ou vos enfants pourrait clarifier un malentendu qui traînait.

Capricorne

Vous ne vous laisserez pas faire et vous avez bien raison ! Certains abusent de votre gentillesse.

Verseau

Les efforts que vous avez entrepris pour vous reprendre en main commencent à porter leurs fruits.

Poissons

Cette journée est parfaite pour avancer tranquillement sans vous laisser submerger.

