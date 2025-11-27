En ce moment 12 to 12 (PI) SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Astro love. Les trois signes qui ont cartonné sur les applications de rencontre cette année

Société. En 2025, trois signes astrologiques ont brillé sur les applications de rencontre. Sensibilité, charme ou énergie : chacun a su séduire à sa manière. "Tendance Ouest" vous révèle le top 3 !

Publié le 27/11/2025 à 17h18 - Par Aline
Astro love. Les trois signes qui ont cartonné sur les applications de rencontre cette année
Trois signes astrologiques ont brillé sur les applications de rencontres cette année. "Tendance Ouest" vous dévoile lesquels ! - Freepik

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Selon les tendances observées sur les plateformes de rencontre, les Poissons, Balance et Bélier ont cumulé le plus de matchs, de likes et d'échanges cette année. Entre sensibilité, charme et énergie, ils ont incarné les traits les plus recherchés par les célibataires.

Le podium des signes les plus séduisants

  • Poissons : l'aimant émotionnel. Sensibles, intuitifs et naturels, les Poissons ont captivé par leur authenticité. En 2025, les influences de Jupiter et Vénus ont renforcé leur aura romantique. Sur les applications de rencontre, ils ont été perçus comme sincères, profonds et faciles à connecter émotionnellement. Résultat : un excellent taux de matchs et une présence constante dans le top 3 deux années de suite.
  • Balance : le charme irrésistible. Gouvernée par Vénus, la Balance inspire confiance, douceur et harmonie. Son sens de l'esthétique se reflète souvent dans ses photos et sa présentation : soignée, élégante, attirante. Sur les applications de rencontre, elle attire par sa capacité à mettre les autres à l'aise et à créer une ambiance chaleureuse dès le premier message.
  • Bélier : l'énergie qui attire. Le Bélier, signe de feu impulsif et passionné, profite en 2025 d'une dynamique idéale pour les nouvelles rencontres. Sa spontanéité, son audace et son enthousiasme font mouche. Les Béliers multiplient les échanges et transforment leurs matchs en rencards grâce à leur énergie communicative.

En 2025, Poissons, Balance et Bélier se sont imposés comme les stars des rencontres en ligne grâce à leurs énergies complémentaires et irrésistibles.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Astro love. Les trois signes qui ont cartonné sur les applications de rencontre cette année
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple