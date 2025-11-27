Astro love. Les trois signes qui ont cartonné sur les applications de rencontre cette année

Selon les tendances observées sur les plateformes de rencontre, les Poissons, Balance et Bélier ont cumulé le plus de matchs, de likes et d'échanges cette année. Entre sensibilité, charme et énergie, ils ont incarné les traits les plus recherchés par les célibataires.

Le podium des signes les plus séduisants

Poissons : l'aimant émotionnel. Sensibles, intuitifs et naturels, les Poissons ont captivé par leur authenticité. En 2025, les influences de Jupiter et Vénus ont renforcé leur aura romantique. Sur les applications de rencontre, ils ont été perçus comme sincères, profonds et faciles à connecter émotionnellement. Résultat : un excellent taux de matchs et une présence constante dans le top 3 deux années de suite.

Balance : le charme irrésistible. Gouvernée par Vénus, la Balance inspire confiance, douceur et harmonie. Son sens de l'esthétique se reflète souvent dans ses photos et sa présentation : soignée, élégante, attirante. Sur les applications de rencontre, elle attire par sa capacité à mettre les autres à l'aise et à créer une ambiance chaleureuse dès le premier message.

Bélier : l'énergie qui attire. Le Bélier, signe de feu impulsif et passionné, profite en 2025 d'une dynamique idéale pour les nouvelles rencontres. Sa spontanéité, son audace et son enthousiasme font mouche. Les Béliers multiplient les échanges et transforment leurs matchs en rencards grâce à leur énergie communicative.

En 2025, Poissons, Balance et Bélier se sont imposés comme les stars des rencontres en ligne grâce à leurs énergies complémentaires et irrésistibles.