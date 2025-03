Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 23 mars

Bélier

Jolie journée pour vos sentiments conjugaux ! Vous devriez pouvoir exprimer votre amour à votre manière.

Taureau

Une impression de fatigue semble freiner vos activités, la réponse se trouve dans la qualité de votre sommeil.

Gémeaux

L'agitation qui règne dans votre environnement vous perturbe et vous supportez mal les tensions. Prenez du temps pour vous isoler un peu.

Cancer

Cette journée pourrait mettre à l'épreuve votre sensibilité, mais vous êtes plus fort qu'il n'y paraît.

Lion

Vous avez besoin d'actions et vous débordez d'idées ? Ça tombe bien, le moment est idéal pour agir le plus vite possible.

Vierge

La journée s'annonce bonne pour mettre toute votre énergie dans ce que vous avez à accomplir et pour effectuer des démarches.

Balance

Tout le monde ne réagit pas au quart de tour ! Vous devez vous montrer plus patient.

Scorpion

Vous allez trouver un mode d'entente insoupçonné avec une personne de votre entourage que vous aviez jugé trop vite…

Sagittaire

Aucun obstacle n'est devant vous, vous pouvez vous engager tête baissée !

Capricorne

Si ces derniers temps vous aviez décidé d'arrêter de chercher le grand amour, vous changez d'avis et vous repartez à la conquête de l'âme sœur.

Verseau

Un besoin de repli se fait sentir, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même.

Poissons

Les tensions relationnelles vous fatiguent inutilement. C'est dans la sérénité que vous retrouverez votre énergie.