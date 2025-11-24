Près de Caen. Des restes humains découverts lors de travaux

Dans le cadre de travaux privés pour la construction d'une résidence individuelle à Biéville-Beuville, en périphérie de Caen, des restes humains ont été retrouvés le 3 novembre dernier. Mise au courant, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie a procédé à des fouilles archéologiques approfondies, du 5 au 17 novembre.

Neuf sépultures découvertes

Ces fouilles ont permis la découverte de neuf sépultures, en cercueil. Il est cependant difficile d'être fixé sur la datation, qui pourrait se situer entre la période médiévale et moderne, entre le Ve et XVe siècle. Des analyses approfondies sont actuellement menées, via datations radiocarbone ou encore des recherches historiques et archivistiques.

La DRAC de Normandie communiquera à nouveau une fois qu'elle aura réussi à réunir des résultats fiables.