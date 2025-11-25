Rouen. Tracé, fréquence, points d'intérêt... tout savoir sur le T5

La nouvelle ligne de bus relie le site de la future gare Saint-Sever à Rouen (arrêt Champlain) au Mont aux Malades à Mont-Saint-Aignan en passant par le campus. Le tracé partage plusieurs arrêts avec la ligne T1. Il s'agit justement de seconder cette ligne du réseau historique, aujourd'hui saturée aux heures de pointe selon la Métropole Rouen Normandie. Le T5 aura 5 arrêts en commun avec le T1 et 7 arrêts propres. Il traverse tout le cours Clemenceau, le boulevard d'Orléans puis le quartier Flaubert avant de remonter vers le Mont Riboudet par le pont Flaubert direction le campus universitaire et la place Colbert à Mont-Saint-Aignan. De bout en bout, tout le trajet du T5 est estimé à environ 25 minutes avec un passage toutes les 8 minutes sur une plage horaire allant de 5h30 à minuit. Alors que les trois premiers TEOR Astuce avaient pour vocation de relier l'est et l'ouest de l'agglomération, avec le T5 il s'agit d'assurer la liaison nord/sud en évitant le passage par la station Théâtre des Arts, elle aussi saturée.