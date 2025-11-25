En ce moment SOME SAY NEA
Mobilité. La ligne de bus T5 a vocation à relier le nord et le sud de l'agglomération rouennaise en desservant plusieurs points d'intérêt comme le campus universitaire, le quartier Flaubert et le cours Clemenceau. Découvrez les horaires, les fréquences de passage et le tracé.

Publié le 25/11/2025 à 14h00 - Par Alexandre Leno
Le réseau Astuce, en charge des transports, prévoit un T5 toutes les 8 minutes.

La nouvelle ligne de bus relie le site de la future gare Saint-Sever à Rouen (arrêt Champlain) au Mont aux Malades à Mont-Saint-Aignan en passant par le campus. Le tracé partage plusieurs arrêts avec la ligne T1. Il s'agit justement de seconder cette ligne du réseau historique, aujourd'hui saturée aux heures de pointe selon la Métropole Rouen Normandie. Le T5 aura 5 arrêts en commun avec le T1 et 7 arrêts propres. Il traverse tout le cours Clemenceau, le boulevard d'Orléans puis le quartier Flaubert avant de remonter vers le Mont Riboudet par le pont Flaubert direction le campus universitaire et la place Colbert à Mont-Saint-Aignan. De bout en bout, tout le trajet du T5 est estimé à environ 25 minutes avec un passage toutes les 8 minutes sur une plage horaire allant de 5h30 à minuit. Alors que les trois premiers TEOR Astuce avaient pour vocation de relier l'est et l'ouest de l'agglomération, avec le T5 il s'agit d'assurer la liaison nord/sud en évitant le passage par la station Théâtre des Arts, elle aussi saturée.

Rouen. Tracé, fréquence, points d'intérêt... tout savoir sur le T5
