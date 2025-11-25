Calvados. Appel à la grève et à manifester mardi 2 décembre

Alors que l'épineuse question du budget est étudiée par les parlementaires, la CGT du Calvados invite tous les habitants du département à faire grève mardi 2 décembre. "La journée doit être une nouvelle étape pour imposer nos revendications et dire haut et fort : nous ne paierons pas leur budget d'austérité", incite l'organisation syndicale. Parmi les revendications : l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux, ou encore le renfort et le développement des services publics.

Un rendez-vous est fixé, à partir de 17h30 devant la préfecture du Calvados, à Caen. Un autre est donné à Lisieux, à 10h30 sur la place François Mitterrand. Ce sont, pour le moment, les deux seules manifestations prévues dans le Calvados.