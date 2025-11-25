Calvados. Justine Lemeteyer de nouveau sacrée championne du monde de planche à voile

Justine Lemeteyer est officiellement double championne du monde de planche à voile, après son sacre samedi 22 novembre, lors de l'ultime manche du circuit mondial de Slalom Foil PWA au Japon. Malgré une chute en demi-finale, qui l'a éliminée de l'épreuve, elle a profité des résultats défavorables de ses adversaires pour glaner le titre.

Licenciée à Ouistreham, la jeune femme de 23 ans donne rendez-vous à ses soutiens vendredi 28 novembre à Douvres-la-Délivrande, sur le site de la Baronnie, afin de célébrer ce succès. Il pourrait d'ailleurs lui ouvrir les portes de l'équipe de France, afin de concrétiser son rêve de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.