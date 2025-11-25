Insolite. Il crée une carte avec les 107 bars de Caen !

Il y a la carte où l'on gratte les pays où l'on a déjà voyagé. Glenn Louarn a lui imaginé des cartes représentant tous les bars d'une ville. Installé à Brest, où il a réalisé sa première conception, il s'attaque désormais à d'autres villes, et Caen lui a été suggérée sur les réseaux sociaux. "Je ne pensais pas qu'il y avait autant de bars à Caen, je pensais que ce serait plus petit", s'amuse l'autoentrepreneur de 26 ans. En écartant les établissements situés aux frontières de la ville, il recense 107 bars, tout de même. Sur la carte, on retrouve Caen en arrière-plan, et donc le détail de tous les débits de boissons, catégorisés par thème, comme les bars à cocktail, les bars festifs, les pubs, ou les PMU. "Ensuite, on coche les bars déjà testés, et c'est une occasion de découvrir sa ville autrement", explique-t-il.

D'après le Breton, sa carte plaît et se vend "plutôt bien", au prix de 34€ l'unité, sur son site macarta.fr. "C'est une idée cadeau pour les gens qui viennent de s'installer, ou pour ceux qui sont habitués à sortir, et qui veulent voir le pourcentage de bars qu'ils ont fait dans la ville !"