Seine-Maritime. Femmes seules, travailleurs pauvres… Le Secours catholique présente son rapport sur la pauvreté

Société. Le Secours catholique a présenté la 30e édition de son rapport sur la pauvreté en France. En Normandie comme ailleurs, les ménages accueillis sont de plus en plus pauvres et l'emploi ne protège plus forcément de la précarité.

Publié le 23/11/2025 à 17h51, mis à jour le 23/11/2025 à 17h55 - Par Pierre Durand-Gratian
Les femmes et mères seules ou les ménages étrangers sont fortement représentés parmi les victimes de la précarité.

C'est un indicateur sur l'état de pauvreté en France depuis 30 ans. Le Secours catholique a sorti, jeudi 20 novembre, son rapport annuel sur la question, établi à partir de 62 104 fiches statistiques remplies par les bénévoles dans le pays, 1 900 pour la Seine-Maritime et l'Eure. Un rapport qui sert aussi "d'outil d'interpellation" sur une précarité toujours bien présente.

Parmi les constats établis par l'association : une féminisation de la pauvreté. 63,6 % des personnes accueillies sont des femmes en Seine-Maritime et dans l'Eure, un chiffre en augmentation constante depuis 30 ans. Parmi elles, beaucoup de femmes seules, mais aussi des mères isolées, pour 25,7 % des personnes accueillies.

Des étrangers de plus en plus précaires

Le Secours catholique met aussi en avant la proportion importante de ménages étrangers qui sont accueillis. Il s'agissait de moins de 20 % des ménages en 1994, c'est 50,7 % en Seine-Maritime et dans l'Eure en 2024. Pour la majorité d'entre eux, il s'agit "de déboutés, d'étrangers en situation d'attente", précise l'association.

L'association note également que "le travail ne protège plus de la pauvreté". 12,8 % des personnes accueillies sont en emploi, dont un quart en CDI.

En Seine-Maritime et dans l'Eure, les demandes des bénéficiaires concernent l'écoute, l'accueil et le conseil (33,9 %), l'alimentation (30,8 %), puis le loyer et les factures d'eau et d'énergie (28,8 %).

