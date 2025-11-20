En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
Manche. Médicaments, santé et conduite : la préfecture sonne l'alerte après 8 morts liés à des malaises en 2024

Sécurité. La préfecture de la Manche a lancé une campagne de sensibilisation dans les pharmacies. Avec des sachets imprimés, elle alerte sur les risques de certains médicaments sur la conduite, et rappelle de faire attention à sa santé avant de prendre le volant.

Publié le 20/11/2025 à 10h35 - Par Thibault Lecoq
Manche. Médicaments, santé et conduite : la préfecture sonne l'alerte après 8 morts liés à des malaises en 2024
Des sachets sont distribués dans les pharmacies de la Manche pour alerter sur les risques de certains médicaments ou certaines pathologies sur la conduite. - Thibault Lecoq

Une campagne de sensibilisation de sécurité routière est en cours dans la Manche. Elle alerte sur l'état de santé et ses répercussions sur la conduite. Il y a eu huit morts sur les routes liés à des malaises en 2024, déjà quatre en 2025. Sur les cinq dernières années, (hors 2025), 23 morts sont à déplorer pour des malaises dans le département. Des sachets avec les risques des médicaments au volant sont distribués dans une soixantaine de pharmacies dans la Manche.

Lire les boîtes de médicaments

Il faut faire attention à ce qu'on prend comme médicament. Il y a des pictogrammes sur les boîtes qui indiquent le risque face à la conduite. Il faut faire attention à ce qu'on prend comme médicament pour Boris Marie, pharmacien à Gouville-sur-Mer. "Il y a surtout des médicaments qui peuvent avoir un impact direct sur la conduite, des médicaments dont on ne pense pas en fait qu'ils peuvent avoir cet impact", estime-t-il. Il évoque notamment les sirops, les collyres qui peuvent empêcher de voir correctement, les médicaments contre les allergies… Il ajoute : "Prendre plusieurs médicaments parfois, ça peut avoir un impact sur la vigilance, quelque chose qui n'est pas forcément détecté à l'origine." Et de conclure : "C'est toujours important de demander conseil à son pharmacien avant de prendre un médicament."

Le pharmacien Boris Marie et Anaïs Koelz de la sécurité routière à la préfecture de la Manche présentent ce sachet.Le pharmacien Boris Marie et Anaïs Koelz de la sécurité routière à la préfecture de la Manche présentent ce sachet. - Thibault Lecoq

• A lire aussi. Pirou. Victime d'un malaise, un conducteur percute quatre piétons : un mort et trois blessés en urgence absolue

Il faut prendre l'habitude de vérifier son état physique et mental avant de prendre le volant pour Anaïs Koelz, cheffe de l'unité sécurité routière de la préfecture de la Manche. "Il faut s'assurer qu'on soit en capacité de conduire. On a l'habitude d'attacher sa ceinture, eh bien il faut prendre l'habitude aussi de s'interroger pour savoir si on est en capacité de conduire." Parmi ce qu'il faut surveiller : son ouïe, sa vision, sa capacité de prendre des décisions en situation d'urgence, capacités motrices pour appuyer vite sur les pédales ou tourner le volant. "On peut avoir une pathologie à n'importe quel âge de la vie qui va avoir un impact sur cette action de conduite", explique-t-elle.

Alerter si craint la conduite de quelqu'un

Si on a un proche ou un parent qui semble en incapacité de conduire, il est possible de le signaler à la préfecture du département de résidence de cette personne via un courrier. Il est nécessaire de détailler les éléments qui expliquent ce doute sur les capacités de conduite (accidents récurrents par exemple), avec les coordonnées du proche et celles de la personne qui prévient. Cela peut déclencher une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin. La personne signalée ne saura pas qui a fait le signalement.

