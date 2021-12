Saint-Lô. Manche : 7 morts de plus sur les routes en 2016 [Infographie]

En 2016, 3 469 personnes ont été tuées sur la route sur l'ensemble du territoire français dont 36 dans la Manche. Ce département représente donc 1% des tués au niveau national.

Dans les deux cas, le chiffre est en hausse par rapport à l'année 2015.

Moins d'accidents, moins de blessés

L'observatoire de la sécurité routière a pourtant recensé près de 30 accidents et 60 blessés de moins en 2016 (par rapport à 2015).

Quant à la répartition des accidents mortels, elle met en évidence plusieurs certitudes. D'abord, les hommes sont plus touchés que les femmes dans ce domaine. Il représente plus de 70% des victimes mortelles en 2016. Par ailleurs, plus de 80% des personnes décédées avaient plus de 25 ans.

A LIRE AUSSI.

Rallye Monte Carlo: l'ouverture marquée par un grave accident

Nombre de morts sur les routes : léger recul dans le Calvados