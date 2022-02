Bellême. Neuf morts sur les routes de l'Orne

Long weekend de Pâques, chassé-croisé des vacances scolaires, 24 heures moto au Mans : ce weekend sera le plus difficile de toutes les vacances de printemps sur le plan de la circulation routière, a tweeté jeudi 18 avril 2019 la préfète de l'Orne. 9 morts et 46 blessés sont à déplorer dans ce département durant les 15 premières semaines de 2019. En 2018 à la même époque, il n'y avait "que" 5 morts et 30 blessés. Les contrôles routiers aussi bien en campagne qu'en ville sont pourtant quotidiens. Piqûre de rappel : l'un d'eux a été particulièrement médiatisé jeudi soir 18 avril.

Baisse de vigilance

Il y a une baisse de la vigilance des conducteurs sur l'ensemble du département de l'Orne, y a expliqué le sous-préfet de Mortagne-au-Perche Olivier Bitz. Il faut une prise de conscience, une reprise en main. Il n'y a pas de fatalité. Il faut agir sur les comportements :

Olivier Bitz

Contrôle des papiers et de l'alcoolémie. - Eric Mas

Comme tous les jours de l'année partout dans l'Orne, jeudi soir 18 avril de 18h à 20h, 11 militaires de la gendarmerie ont été déployés sur 4 points de contrôle sur la rocade de Bellême : contrôles des conduites addictives (alcoolémie et stupéfiants), mais aussi des papiers du conducteur. Le capitaine Brotin, commandant en second de l'EDSR, Escadron Départemental de Sécurité Routière de l'Orne :

Capitaine Brotin

