Médiator : procès très suivi par les victimes à Cherbourg

L'affaire du Médiator revient donc sur le devant de la scène puisque un premier procès s'est ouvert ce lundi 14 mai au tribunal de Nanterre.

Le médicament est suspecté d'avoir tué entre 500 et 2000 patients. Aujourd'hui, plus de 350 personnes demandent réparation à Servier et à son fondateur, accusés de "tromperie aggravée".

Une affaire très suivie notamment à Cherbourg où siège l'association des victimes du Médiator de la Manche.

Pour Jean-Pierre Choubrac, son président, le combat s'annonce toutefois encore long. Mais cette audience représente un premier pas essentiel.