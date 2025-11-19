En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Musique. Grâce au 31 octobre, Michael Jackson s'empare d'un nouveau record !

Loisir. Michael Jackson est décédé en 2009, il y a 16 ans, et il continue pourtant à battre des records de vente !

Publié le 19/11/2025 à 14h03 - Par Laure
Michael Jackson est une légende de la musique ! Le king of pop le prouve une nouvelle fois cette année 2025 avec son single Thriller sorti en 1982. Pour Halloween, le 31 octobre, il a été écouté en streaming plus de 14 millions de fois aux Etats-Unis, une performance qui a permis au titre d'entrer dans le top singles USA. Avec l'équivalent streaming/ventes il était même dans le top 10 de la semaine !

Cette belle performance permet à Michael Jackson de décrocher le prestigieux honneur d'être le premier artiste de l'histoire à inscrire son nom dans le top 10 américain sur six décennies consécutives ! Si vous incluez ses jeunes années dans le groupe familial des Jackson Five, il en est même à sept décennies de suite !

Michael Jackson reste aussi dans l'actualité avec le spectacle The Michael Jackson Experience le 29 novembre au Zénith de Caen, Tendance Ouest vous offre vos places. Il y aura aussi un biopic qui sortira le 22 avril 2026 au cinéma.

En France, le top 50 n'existe que depuis 1984, avant cela les systèmes de classement étaient très empiriques donc il est compliqué d'avoir un suivi si lointain que le top 100 de nos voisins outre-Atlantique. On peut toutefois remarquer que la meilleure vente de singles de tous les temps en France (plus de 5,5 millions de ventes !) figure dans le top 200 chaque année : Petit Papa Noël de Tino Rossi !

