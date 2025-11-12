En ce moment Hand in my pocket Alanis MORISSETTE
Cinéma. La bande-annonce du biopic "Michael" enflamme la planète, seize ans après la disparition du Roi de la Pop

Société. La bande-annonce du film "Michael" crée l'événement : un raz-de-marée de vues en un temps record. Prévu pour 2026, c'est le film musical le plus attendu de la décennie.

Publié le 12/11/2025 à 11h56 - Par Aline
Le biopic musical de Michael Jackson "Michael" est attendu au cinéma pour le 22 avril 2026. - Capture d'écran YouTube - Allociné | Trailers et FilmsActu

Le Roi de la Pop prouve une fois encore qu'il reste inégalé, même seize ans après sa disparition. A cinq mois de sa sortie, le biopic consacré au Roi de la Pop vient de pulvériser un record mondial… et de remettre la légende au centre de toutes les conversations.

Attendu pour le 22 avril 2026, Michael s'annonce comme l'un des événements cinématographiques de l'année. Réalisé par Antoine Fuqua (Training Day), le film retrace la vie du chanteur iconique disparu en 2009, incarné à l'écran par son neveu Jaafar Jackson. Publiée il y a quelques jours, la première bande-annonce a immédiatement embrasé les réseaux : 116,2 millions de vues en 24 heures selon The Hollywood Reporter. Du jamais vu pour un biopic musical.

Avec ce score vertigineux, Michael surpasse largement les trailers du Eras Tour de Taylor Swift (96,1 millions) et de Bob Marley : One Love (60,1 millions). Le distributeur Lionsgate, déjà derrière Bohemian Rhapsody, La La Land ou encore Hunger Games, signe ainsi la bande-annonce musicale la plus vue de l'histoire.

Une légende qui continue de battre des records

Presque seize ans après sa disparition, Michael Jackson reste indétrônable. Son chef-d'œuvre Thriller demeure l'album le plus vendu de tous les temps, et ses titres emblématiques connaissent un regain d'intérêt : Thriller et Billie Jean viennent même de réintégrer le Top Singles français, preuve que sa musique continue de faire vibrer plusieurs générations.

Une rumeur évoque déjà une suite potentielle au biopic, tant l'attente semble démesurée. En attendant, une chose est sûre : le Roi de la Pop n'a pas dit son dernier mot.

