Craig David dans un hommage à Michael Jackson

"Michael Forever: The Tribute Concert" se déroulera le 8 octobre prochain dans l'enceinte du stade Millenium de Cardiff au Pays de Galles. Après l'annonce de cette date il y a quelques semaines, on avait quelques interrogations sur les artistes qui pourraient participer à ce show en hommage au king of pop.

Le premier des artistes dévoilé est Craig David. Un artiste anglais qui a eu pas mal de succès au début des années 2000 et qui a une actualité un peu moins marquée en ce moment. Le chanteur a ainsi annoncé il y a quelques jours sur sa page Facebook officielle qu'il faisait parti des grands fans de Michael Jackson et qu'il ne pouvait passer à côté de cet évènement.

Les autres artistes présents lors du Tribute Concert devraient être annoncées dans le courant du mois d'août. A voir donc si cela vaut le déplacement jusqu'au Royaume-Uni :-)