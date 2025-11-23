Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 23 novembre

Bélier

Ne passez pas tout votre temps libre devant un écran ! Il se passe des choses intéressantes autour de vous !

Taureau

Oubliez votre stress, prenez la vie comme elle vient. Vous n'avez plus qu'à patienter pour récolter les fruits de persévérance.

Gémeaux

Un vent de bien-être et de renouveau souffle sur votre sphère sentimentale et relationnelle.

Cancer

Vous connaissez parfaitement vos points faibles, vous avez donc la solution à vos problèmes !

Lion

Vous appuyez là où ça fait mal. Quelqu'un pourrait vous le faire payer cher.

Vierge

Vous êtes plus confiant et optimiste. Votre entourage le ressentira !

Balance

Vous avez tendance à trop tirer sur la corde aujourd'hui. Votre optimisme peut vous mener à une grosse fatigue…

Scorpion

Cette journée promet d'être animée. Vous êtes confronté à des responsabilités et vous prenez des décisions en amour.

Sagittaire

Vous en faites beaucoup pour les autres alors accordez-vous aussi des pauses…

Capricorne

Ce n'est pas le jour de vous poser des questions existentielles. L'efficacité est primordiale.

Verseau

Vous êtes content, de bonne humeur, créatif, expansif… c'est vraiment bien !

Poissons

Votre entourage donne le ton à vos activités, aujourd'hui. Laissez faire en toute confiance.