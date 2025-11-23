Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 23 novembre

Bélier
Ne passez pas tout votre temps libre devant un écran ! Il se passe des choses intéressantes autour de vous !
Taureau
Oubliez votre stress, prenez la vie comme elle vient. Vous n'avez plus qu'à patienter pour récolter les fruits de persévérance.
Gémeaux
Un vent de bien-être et de renouveau souffle sur votre sphère sentimentale et relationnelle.
Cancer
Vous connaissez parfaitement vos points faibles, vous avez donc la solution à vos problèmes !
Lion
Vous appuyez là où ça fait mal. Quelqu'un pourrait vous le faire payer cher.
Vierge
Vous êtes plus confiant et optimiste. Votre entourage le ressentira !
Balance
Vous avez tendance à trop tirer sur la corde aujourd'hui. Votre optimisme peut vous mener à une grosse fatigue…
Scorpion
Cette journée promet d'être animée. Vous êtes confronté à des responsabilités et vous prenez des décisions en amour.
Sagittaire
Vous en faites beaucoup pour les autres alors accordez-vous aussi des pauses…
Capricorne
Ce n'est pas le jour de vous poser des questions existentielles. L'efficacité est primordiale.
Verseau
Vous êtes content, de bonne humeur, créatif, expansif… c'est vraiment bien !
Poissons
Votre entourage donne le ton à vos activités, aujourd'hui. Laissez faire en toute confiance.
