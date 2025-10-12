En ce moment Mystical Magical Benson Boone
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 12 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 12/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 12 octobre
Bélier

Prenez votre équilibre en main, refusez les contraintes abusives, les responsabilités supplémentaires et autorisez-vous à prendre d'abord soin de vous !

Taureau

Côté cœur pas de mauvaises surprises que de bonnes énergies et de bonnes émotions.

Gémeaux

C'est une journée exigeante qu'il faudra parcourir prudemment car les enjeux sont importants sur bien des plans.

Cancer

En couple, vous avez un bon rythme et vous le gardez. Vous ne laissez personne venir perturber votre relation.

Lion

Grâce à votre conscience professionnelle, vous éviterez de faire une erreur de jugement.

Vierge

Vous avez besoin de récolter d'autres informations pour savoir quoi faire. Prenez votre élan avant d'avancer.

Balance

Vous aurez des difficultés à comprendre certains amis mais chacun a bien le droit de penser ce qu'il veut et de l'exprimer.

Scorpion

Vous êtes en pleine forme morale, c'est votre énergie de fond qui vous fait défaut, une activité sportive vous aiderait à dépasser ce problème.

Sagittaire

Pensez à vous, c'est un moment favorable pour vous lancer en indépendant, en solo, pour vous exprimer pleinement.

Capricorne

Vous pourriez ressentir une certaine lassitude vis-à-vis du manque d'animation de votre vie amoureuse.

Verseau

La patience ne sera pas votre fort et vous serez tenté de brûler les étapes. Un peu de clarté ne nuirait pas à vos affaires.

Poissons

Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, aujourd'hui, votre entourage vous distrait et vos proches pourraient bien vous étonner.

