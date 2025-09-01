Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 1er septembre

Bélier
Vous allez devoir puiser dans vos ressources cachées. Vous devez ralentir votre rythme.
Taureau
Côté cœur, en couple, vous serez sur un petit nuage, un peu comme si vous reviviez les tout premiers instants de votre relation
Gémeaux
Si vous avez des projets concrets qui demandent un financement la période semble idéale.
Cancer
Une personne vous plaît ? Qu'attendez-vous pour lui déclarer votre flamme ? Foncez sans hésiter davantage.
Lion
Si vous en avez la possibilité, détendez-vous et évadez-vous par la lecture, la promenade ou, simplement, la contemplation.
Vierge
Vous devenez philosophe aujourd'hui… Vous vous sentirez utile et ça vous porte chance !
Balance
Des opportunités qui tombent au bon moment c'est plutôt rarissime. Puisque c'est votre cas, tentez le tout pour le tout.
Scorpion
Ne vous laissez pas distraire par les rumeurs ou les collègues qui vous mettront volontairement la pression.
Sagittaire
Vous avez envie de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Avant de vous lancer, pensez à tourner sept fois votre langue dans votre bouche.
Capricorne
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, osez changer de direction.
Verseau
Vous pourriez recevoir des nouvelles de certains membres de la famille ou amis dont vous vous étiez éloigné.
Poissons
Votre audace sera remarquée. Ce sera le moment d'oser prendre des risques et de lancer de nouveaux projets.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.