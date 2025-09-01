Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 1er septembre

Bélier

Vous allez devoir puiser dans vos ressources cachées. Vous devez ralentir votre rythme.

Taureau

Côté cœur, en couple, vous serez sur un petit nuage, un peu comme si vous reviviez les tout premiers instants de votre relation

Gémeaux

Si vous avez des projets concrets qui demandent un financement la période semble idéale.

Cancer

Une personne vous plaît ? Qu'attendez-vous pour lui déclarer votre flamme ? Foncez sans hésiter davantage.

Lion

Si vous en avez la possibilité, détendez-vous et évadez-vous par la lecture, la promenade ou, simplement, la contemplation.

Vierge

Vous devenez philosophe aujourd'hui… Vous vous sentirez utile et ça vous porte chance !

Balance

Des opportunités qui tombent au bon moment c'est plutôt rarissime. Puisque c'est votre cas, tentez le tout pour le tout.

Scorpion

Ne vous laissez pas distraire par les rumeurs ou les collègues qui vous mettront volontairement la pression.

Sagittaire

Vous avez envie de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Avant de vous lancer, pensez à tourner sept fois votre langue dans votre bouche.

Capricorne

Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, osez changer de direction.

Verseau

Vous pourriez recevoir des nouvelles de certains membres de la famille ou amis dont vous vous étiez éloigné.

Poissons

Votre audace sera remarquée. Ce sera le moment d'oser prendre des risques et de lancer de nouveaux projets.