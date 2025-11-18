En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Société. Un contenu pornographique diffusé à bord d'un ferry en Normandie devient un immense scandale dans les médias anglais

Société. Un incident sur le ferry Dieppe-Newhaven fait grand bruit outre-Manche : "un film pornographique hardcore" s'est retrouvé diffusé par erreur dimanche 26 octobre 2025 devant des familles et des enfants, déclenchant une vague d'indignation dans les médias britanniques. Le transporteur DFDS a présenté des excuses officielles.

Publié le 18/11/2025 à 10h24 - Par Mathilde Rabaud
Société. Un contenu pornographique diffusé à bord d'un ferry en Normandie devient un immense scandale dans les médias anglais
Un incident gênant sur le ferry Dieppe-Newhaven, et une réaction immédiate de DFDS. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'épisode s'est déroulé à bord du ferry reliant Dieppe à Newhaven, alors que des passagers installés dans la salle de repos suivaient tranquillement la fin du Grand Prix de Formule 1. Quelques secondes après le générique, l'écran a basculé sur un contenu pour adultes, projeté publiquement sans que personne ne comprenne dans un premier temps ce qu'il se passait.

Selon DFDS, un dysfonctionnement technique survenu pendant un retard au port de Newhaven serait à l'origine de la diffusion accidentelle. La compagnie danoise a présenté ses excuses, assurant "regretter profondément le trouble occasionné".

“Screaming”, “shocked” : les médias britanniques insistent sur le "drame"

Outre-Manche, l'histoire a connu une exposition impressionnante. BBC, The Sun, The Independent, LADbible, The Star… tous ont repris l'incident en multipliant les termes forts.

Dans plusieurs articles, les enfants auraient été laissés "screaming", littéralement "en train de crier", tandis que des familles auraient été "left in shock".

Les tabloïds sont allés encore plus loin, parlant de “hardcore porn” diffusé en pleine salle de repos, avec un ton alarmiste qui a rapidement fait monter la mayonnaise. Pour certains médias, cet épisode est presque devenu un symbole de “ce qui ne devrait jamais arriver dans un espace public”.

L'incident inattendu qui affole la presse anglaise et met les familles sous le choc.L'incident inattendu qui affole la presse anglaise et met les familles sous le choc. - nsplash

Des témoignages qui alimentent la panique morale médiatique

La presse britannique a également relayé des témoignages de passagers, souvent anonymes, décrivant une scène chaotique. Selon l'un d'eux, des enfants seraient sortis en courant de la salle, tandis que des parents alertaient un membre du personnel : "Il y a du porno hardcore sur la télé !"

Le temps de comprendre, l'employé aurait immédiatement coupé l'écran, mettant fin à la diffusion en quelques secondes. De nombreux journaux insistent sur ce mélange de gêne, de confusion et de réaction rapide de l'équipage.

Un emballement outre-Manche qui interroge

Si l'incident reste évidemment problématique, l'ampleur de la couverture médiatique britannique surprend. Le ton dramatique, les descriptions appuyées et les citations répétées ont contribué à faire de cette erreur technique un scandale national.

Entre indignation, sensationnalisme et humour involontaire, l'affaire du ferry Dieppe-Newhaven aura au moins offert un aperçu très britannique de la manière de traiter un fait divers inattendu.

Galerie photos
L'incident inattendu qui affole la presse anglaise et met les familles sous le choc. - nsplash

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Société. Un contenu pornographique diffusé à bord d'un ferry en Normandie devient un immense scandale dans les médias anglais
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple