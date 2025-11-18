Société. Un contenu pornographique diffusé à bord d'un ferry en Normandie devient un immense scandale dans les médias anglais

L'épisode s'est déroulé à bord du ferry reliant Dieppe à Newhaven, alors que des passagers installés dans la salle de repos suivaient tranquillement la fin du Grand Prix de Formule 1. Quelques secondes après le générique, l'écran a basculé sur un contenu pour adultes, projeté publiquement sans que personne ne comprenne dans un premier temps ce qu'il se passait.

Selon DFDS, un dysfonctionnement technique survenu pendant un retard au port de Newhaven serait à l'origine de la diffusion accidentelle. La compagnie danoise a présenté ses excuses, assurant "regretter profondément le trouble occasionné".

“Screaming”, “shocked” : les médias britanniques insistent sur le "drame"

Outre-Manche, l'histoire a connu une exposition impressionnante. BBC, The Sun, The Independent, LADbible, The Star… tous ont repris l'incident en multipliant les termes forts.

Dans plusieurs articles, les enfants auraient été laissés "screaming", littéralement "en train de crier", tandis que des familles auraient été "left in shock".

Les tabloïds sont allés encore plus loin, parlant de “hardcore porn” diffusé en pleine salle de repos, avec un ton alarmiste qui a rapidement fait monter la mayonnaise. Pour certains médias, cet épisode est presque devenu un symbole de “ce qui ne devrait jamais arriver dans un espace public”.

L'incident inattendu qui affole la presse anglaise et met les familles sous le choc. - nsplash

Des témoignages qui alimentent la panique morale médiatique

La presse britannique a également relayé des témoignages de passagers, souvent anonymes, décrivant une scène chaotique. Selon l'un d'eux, des enfants seraient sortis en courant de la salle, tandis que des parents alertaient un membre du personnel : "Il y a du porno hardcore sur la télé !"

Le temps de comprendre, l'employé aurait immédiatement coupé l'écran, mettant fin à la diffusion en quelques secondes. De nombreux journaux insistent sur ce mélange de gêne, de confusion et de réaction rapide de l'équipage.

Un emballement outre-Manche qui interroge

Si l'incident reste évidemment problématique, l'ampleur de la couverture médiatique britannique surprend. Le ton dramatique, les descriptions appuyées et les citations répétées ont contribué à faire de cette erreur technique un scandale national.

Entre indignation, sensationnalisme et humour involontaire, l'affaire du ferry Dieppe-Newhaven aura au moins offert un aperçu très britannique de la manière de traiter un fait divers inattendu.