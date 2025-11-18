En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Petit-Couronne. "The Attic Family" : un ballet théâtral inspiré de la famille Addams et de Beetlejuice

Loisir. Porté par les trois sœurs Wood, le spectacle "The Attic Family" mêle danse contemporaine, humour burlesque et esthétique gothique.

Publié le 18/11/2025 à 09h44
Petit-Couronne. "The Attic Family" : un ballet théâtral inspiré de la famille Addams et de Beetlejuice
Les soeurs Wood redonnent vie à leurs ancêtres dans une fiction burlesque. - Gauthier Thypa

Trois sœurs, une boîte de vieilles photos et beaucoup de créativité : voici la formule du spectacle The Attic Family, joué mardi 18 novembre à 19h à Petit-Couronne.

Une histoire de famille

En 2019, les trois sœurs Wood, Amy, Hannah et Alice, déjà toutes impliquées dans le spectacle vivant, décident de mettre leurs compétences en commun en créant la compagnie The Wood sisters et ce spectacle The Attic Family. "Ce spectacle vient chatouiller nos origines anglaises", explique Amy Wood. Tout commence par la découverte de vieilles photos du début du siècle dernier dans le grenier familial. "Les aïeux de mon père étaient assez aisés pour s'offrir les tout premiers appareils photo, leurs photos de vacances de voyage, notamment dans les Alpes, nous ont inspirées." A partir de ces clichés de famille, les trois sœurs inventent une fiction dans laquelle ces ancêtres reviennent à la vie : "Le spectacle est un moyen de faire rire des différences culturelles et de parler de la mort de manière décalée."

Ambiance macabre

Grimés avec excès, les six personnages qui incarnent cette étrange famille sur scène, oncles, tantes ou cousins, interprètent une chorégraphie originale inspirée de la danse contemporaine, notamment de Maguy Marin, et même des danses traditionnelles du Mali. "C'est un spectacle très visuel, confie Amy Wood. Nous avons choisi la forme du ballet théâtral burlesque."  Le spectacle n'est pas narratif, même si les scènes dansées sont intercalées des moments de vie de famille. "La musique est omniprésente avec bien sûr des références british : Purcell, Kate Bush, mais le spectacle est aussi servi par les créations musicales sur mesure de Max Couty. Notre esthétique s'inspire des films de notre enfance : La famille Adams ou Beetlejuice, du gothique à la sauce burlesque !"

De la rue
à la scène

C'est à l'Aître Saint Maclou que le spectacle a été présenté pour la première fois au public en 2020, un lieu idéal vu le sujet, puisque ce monument du patrimoine rouennais est lui-même connu pour sa danse macabre ! "The Attic Family a été conçu comme un spectacle de rue", mais la compagnie rouennaise n'en reste pas là.

A la suite d'une résidence en janvier dernier à l'Etincelle puis plus récemment au Sillon, le spectacle de rue s'est adapté à la scène. "Nous avons bénéficié d'une création lumière et désormais les deux versions coexistent !"

Pratique. Mardi 18 novembre à 19h. Le Sillon, Petit-Couronne. 4 à 8€. ville-petit-couronne.fr.

Galerie photos
La mort est apprivoisée dans ce spectacle décalé ! - Gauthier Thypaa

Petit-Couronne. "The Attic Family" : un ballet théâtral inspiré de la famille Addams et de Beetlejuice
