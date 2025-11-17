Caen. Lettonie, Estonie et Lituanie : les pays baltes au cœur du festival Les Boréales

Le festival Les Boréales se déroule jusqu'au 23 novembre dans l'agglomération caennaise.

Pour sa 33e édition, il met à l'honneur l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, trois pays baltes qui partagent de nombreux points communs culturels avec les pays nordiques.

Trois jeunes pays tournés vers l'Europe

Selon Jérôme Rémy, directeur du festival : "Ce sont des jeunes pays qui ont fêté leur indépendance en 2018 et qui, avec la guerre en Ukraine, regardent de plus en plus vers l'Europe. Ils ont beaucoup de propositions culturelles dans tous les domaines."

La littérature occupe une place importante, avec un nombre croissant d'auteurs traduits en français. Le festival propose également un focus sur le cinéma lituanien et plusieurs rendez-vous musicaux, dont un hommage au compositeur estonien Arvo Pärt, mardi 18 novembre au Conservatoire de Caen. "L'artiste fête ses 90 ans cette année et est l'un des compositeurs les plus joués dans le monde depuis 10 ans", explique Jérôme Rémy.

Des coopérations qui se renforcent

Les liens entre la Normandie et les pays baltes se développent également en dehors du festival. Le directeur du festival souligne qu'à Caen, "l'antenne de Sciences Po propose désormais l'enseignement du letton, et les échanges Erasmus+ se multiplient avec ces pays".

Le temps fort du Circus I Love You

Parmi les rendez-vous majeurs, la compagnie suédoise Circus I Love You est installée à Hérouville, sur la place du Café des Images. Elle y présente en première mondiale Fun Number 1, un spectacle familial mêlant acrobatie et musique, d'une durée d'environ une heure et quart.