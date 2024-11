Caen. Vous reprendrez bien du nakkikastike ? Pour les Boréales, j'ai cuisiné des spécialités finlandaises

Nakkikastike et porkkanalaatikko : ces noms pas simples à prononcer sont ceux des plats que je vais cuisiner ce matin. Chaque année, le salon de thé Les Petites Douceurs à Caen profite du festival des Boréales, le plus grand salon à célébrer la culture nordique en Europe, pour s'essayer à une cuisine un peu différente. "Nous sommes la cantine des Boréales depuis un petit moment déjà", explique la co-gérante, Murielle Lory. Et cette année, c'est au tour de la Finlande, et notamment de sa cuisine, d'être mise en avant.

"Les clients apprécient"

Lavage de mains, préparation des ingrédients, planche à découper, couteau : je suis parée. "On va commencer par le gratin de carotte", le fameux porkkanalaatikko. Il faut d'abord éplucher, râper et cuire les carottes. Le secret de cette recette ? "Faire cuire le riz dans le jus des carottes." Ce plat est typique de la Finlande, généralement servi pour les fêtes de Noël. "Nous sommes deux à cuisiner, avec mon associée Laure d'Andréa. Moi, je fais le salé, et elle, le sucré." Et niveau salé, il y a du pain sur la planche. Pendant que les carottes sont en train de cuire, je m'attaque à la préparation du nakkikastike, de la saucisse en sauce. Je dois avouer que découper des saucisses de Morteau à 9h30 n'est pas pour m'enthousiasmer… mais je m'y attelle sans rechigner. "On fait revenir des oignons avec du beurre, on ajoute la saucisse avec du concentré de tomates, un petit peu d'eau et du lait." Ce plat doit être délicieux dégusté à une heure plus propice. La vraie recette se fait à base de saucisses de Strasbourg ou "knacks", mais "nous avons essayé, ce n'était pas très concluant". D'ordinaire, l'enseigne des Petites Douceurs est un salon de thé, installé sous la place Saint-Sauveur. Durant le festival, il continue à proposer ses formules habituelles, mais avec en plus de la cuisine finlandaise. "Les clients apprécient. Certains de nos habitués viennent sans savoir, goûtent et aiment ça, et d'autres viennent exprès, car ils savent qu'on est la cantine des Boréales." Je les comprends, ça commence à sentir bon dans la cuisine ! Cuisiner finlandais, pour les gérantes ça "change du quotidien, c'est amusant". Et effectivement, j'ai découvert des recettes et des mots que je ne connaissais pas, avec des prononciations qui m'étaient tout aussi étrangères. Une fois que tout est prêt, il ne reste plus qu'à déguster : "Hyvää ruokahalua !", comme on dit là-bas ("Bon appétit").

Pratique. Les Petites Douceurs, 13 rue aux Fromages à Caen, ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h, et le samedi de 10h à 18h30. Tel : 02 31 95 65 64.