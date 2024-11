Caen. La Finlande se découvre pendant dix jours avec le festival Les Boréales

Le festival Les Boréales existe depuis 1992 à Caen. C'est tout simplement le festival "le plus important en Europe consacré à la culture nordique", avec ses 150 événements et ses 45 000 visiteurs, explique Jérôme Remy, directeur artistique du festival. "Cette année, c'est la Finlande qui sera mise à l'honneur à travers de nombreux invités littéraires, des films, des expositions photographiques, du cirque, des concerts et un volet gastronomique très apprécié du public."

Une programmation variée

Les Boréales ne se restreint pas à un seul aspect de la culture nordique et entend bien en proposer une multitude. Jérôme Remy confirme : "C'est fondamental pour le public de pouvoir se promener librement dans les différentes propositions artistiques. Les gens viennent parfois pour un débat sur le polar et vont découvrir un film, une expo, un concert. C'est une façon très libre de concevoir le festival." S'il y a plus de 150 événements organisés en une dizaine de jours, 90 sont gratuits pour le public. En plus du contenu culturel, il faut noter des cours de yoga au musée des Beaux-arts les 22 et 24 novembre, un atelier cuisine puis repas partagé à la Cité de l'Alimentation d'Hérouville-Saint-Clair le 29 novembre ou encore la soirée jeux et le café polyglotte du Café des Images les 26 et 27 novembre au soir.

Des temps forts à ne pas rater

En partenariat avec le forum Normandie pour la Paix, c'est la Finlandaise Sofi Oksanen qui est l'invitée d'honneur de la soirée d'ouverture du festival, le 20 novembre à partir de 19h à l'Abbaye-aux-Dames. Elle présentera son dernier essai Deux fois dans le même fleuve : La guerre de Poutine contre les femmes, autour des violences sexuelles comme armes de guerre. Pour un public plus familial, Jérôme Remy conseille d'assister "au retour des Suédois du Cirkus Cirkör pour un spectacle au Théâtre de Caen qui va réunir plus de 6 000 personnes". La troupe investira le théâtre lors de six représentations du cirque poétique "Tipping point", du 24 au 30 novembre. Des événements se déroulent un peu partout autour de Caen, puisque 36 villes sont investies.

Pratique. Du 20 au 30 novembre, à Caen et alentours. Plupart des animations gratuites, jusqu'à 26€. Certaines rencontres restreintes aux professionnels, vérifiez s'il faut une inscription ou réservation. Programme et infos sur lesboreales.com.