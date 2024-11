"Une forme de cousinage qui parle aux gens". Caen et les pays nordiques, une histoire d'amour qui dure

La Ville de Caen endosse le titre officieux de capitale française des relations avec les pays nordiques. Les liens entre les deux parties sont nombreux et visibles chaque jour. Il va sans dire que l'invasion des Vikings est restée très largement dans les mémoires, mais l'histoire moderne nous le prouve encore chaque jour. Il n'y a qu'à revenir à l'après-guerre, quand la Normandie était dévastée à la suite du Débarquement allié. La Suède décida d'offrir à Caen et d'autres villes de son agglomération près de 400 maisons en kit, ainsi que quatre crèches. Certaines sont encore présentes, dans le quartier Saint-Paul, et notamment la rue de… Stockholm, ça ne s'invente pas !

Des liens universitaires

et culturels

Dès 1951, les langues nordiques sont étudiées à l'université de Caen. Depuis, le département des études nordiques permet à 200 étudiants d'apprendre le norvégien, langue la plus plébiscitée, le suédois, le finnois, l'islandais, et le danois. "Depuis 2017, nous proposons une offre de formation complète allant de la licence jusqu'au doctorat dans ces cinq langues, explique fièrement Rea Peltola, directrice du département. Nous sommes la seule université de France dans ce cas !" Conséquence, les étudiants affluent de tout le pays, mais aussi des outre-mer, voire de contrées voisines, comme l'Espagne ou la Belgique. "Le finnois et l'islandais sont rarement enseignés", révèle l'enseignante originaire de Finlande, qui les identifie comme les langues présentant le plus de défis pour un francophone.

Il est même possible pour certains de découvrir le suédois à un plus jeune âge. Le lycée Victor Hugo propose à ses jeunes élèves d'apprendre la langue en LV3, et donc de passer une épreuve du baccalauréat dans cette discipline. Enfin, autre preuve que l'université fait office de référence nationale : c'est aussi sur le campus 1 caennais que s'est installé l'Ofnec, l'Office franco-norvégien d'échanges et de coopération, un acteur qui œuvre à l'échelle du pays.

Pour conforter et pérenniser ces liens étroits, le festival Les Boréales a fait son apparition en 1992. Sa 32e édition débute mercredi 20 novembre. Ce dernier inclut également les pays baltes depuis leur scission du bloc soviétique et met chaque année à l'honneur une nation. "Il s'agit du festival le plus important d'Europe concernant la culture nordique", relate son directeur artistique depuis 1994, Jérôme Rémy. Au départ littéraire, il est devenu assez vite pluridisciplinaire." La culture contribue largement aux échanges entre Caennais et Nordiques. "Il y a clairement une forme de cousinage qui parle aux gens, poursuit le directeur. La culture est d'ailleurs une forme de diplomatie douce, qu'on appelle soft power."

Pour que perdure cette passion réciproque, Caen a créé en mai 2021 le label Caen Nordic, visant à nouer des partenariats et propose également au sein de sa bibliothèque Alexis de Tocqueville une exposition permanente. Une flamme qui ne semble pas s'éteindre, alors que Les Boréales attirent toujours autant de public. "Encore plus quand l'édition est consacrée à l'Islande (thème de 2023 N.D.L.R.)", glisse Jérôme Rémy.

Les liens perdurent aussi grâce à l'héritage du département nordique de l'université. "Nos étudiants travaillent ensuite dans la recherche, la culture, l'éducation, la littérature, le tourisme, la communication ou les nouvelles technologies", conclut Rea Peltola.