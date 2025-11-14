En ce moment SAY YOU'LL BE THERE SPICE GIRLS
Tennis de table. A 13 ans, Lisa Zhao va jouer avec les pros et entre dans l'Histoire

Sport. A seulement 13 ans, Lisa Zhao s'apprête à devenir la plus jeune joueuse de l'histoire du tennis de table français à jouer avec les professionnels. La jeune pongiste licenciée à la Bayard Argentan tennis de table figure sur la feuille de match du derby normand opposant le club ornais au Grand-Quevilly, vendredi 14 novembre au soir.

Publié le 14/11/2025 à 19h00, mis à jour le 14/11/2025 à 19h15 - Par Martin Patry
Lisa Zhao devient la plus jeune joueuse à disputer un match de Pro A, vendredi 14 novembre. - Bayard Argentan tennis de table

Même les frères Lebrun n'ont pas été lancés aussi tôt dans le grand bain. A seulement 13 ans, la jeune Lisa Zhao s'apprête à devenir la plus jeune joueuse de l'histoire du tennis de table français à jouer un match de Pro A. La pongiste licenciée à la Bayard Argentan affronte en équipe, dans la soirée du vendredi 14 novembre, les dames du Grand-Quevilly.

"Elle a le niveau"

Pour Laurent Launay, directeur sportif de la Bayard Argentan tennis de table, Lisa Zhao est prête. "Ce n'est pas un cadeau de Noël, on est persuadé qu'elle a le niveau, affirme celui qui est également le coach de la jeune pongiste. C'est une énorme joie d'offrir une opportunité comme ça à l'un de ses joueurs", poursuit-il.

Fin août, Lisa Zhao avait remporté les Euro mini champ's, prestigieux championnat européen qui invite également des délégations hors Europe, pour la deuxième fois de sa jeune carrière. "Elle s'était imposée chez les U11 [11 ans et moins] en 2023 et cette année, elle a gagné chez les U13, explique Laurent Launay. Il n'y a jamais eu un champion des Euro mini champ's qui n'est pas passé pro", poursuit-il.

A lire aussi. Tennis de table. L'Argentanaise Lisa Zhao sacrée double championne d'Europe des moins de 13 ans

Dans le top 10 mondial

En septembre, Lisa Zhao a également été sacrée championne d'Europe U13 par équipe. Plus récemment, l'Argentanaise s'est rendue en finale U15 des internationaux de Slovaquie, ce qui lui permet désormais d'occuper la huitième place du classement mondial chez les U13. "Elle est aussi 47e chez les U15 et dans le top 200 des U19", conclut Laurent Launay.

