Tennis de table. L'Argentanaise Lisa Zhao sacrée double championne d'Europe des moins de 13 ans

C'est un record pour Lisa Zhao. Licenciée à la Bayard Argentan tennis de table, la jeune joueuse a remporté les Euros mini champ's pour la deuxième fois, dimanche 31 août. Elle devient la première joueuse française à accomplir cet exploit.

Un premier sacre chez les U11

Lisa Zhao avait remporté la compétition en 2023, lorsqu'elle évoluait au sein de la catégorie U11. Cette année, la pongiste s'est de nouveau imposée chez les U13, en battant la turque Ela Yönter en finale.

Lisa Zhao termine sur la première marche du podium, devant Ela Yönter et Yuna Inukai. - Bayard Argentan