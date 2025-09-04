En ce moment We Pray COLDPLAY
Tennis de table. L'Argentanaise Lisa Zhao sacrée double championne d'Europe des moins de 13 ans

Sport. Grâce à son sacre dans la catégorie U13 dimanche 31 août, l'Argentanaise Lisa Zhao devient la première joueuse française à remporter les Euros mini champ's à deux reprises. Elle avait déjà remporté la compétition en 2023, dans la catégorie U11.

Publié le 04/09/2025 à 16h33 - Par Martin Patry
Lisa Zhao est la première joueuse française à remporter les Euros mini champ's à deux reprises. - Bayard Argentan

C'est un record pour Lisa Zhao. Licenciée à la Bayard Argentan tennis de table, la jeune joueuse a remporté les Euros mini champ's pour la deuxième fois, dimanche 31 août. Elle devient la première joueuse française à accomplir cet exploit.

Un premier sacre chez les U11

Lisa Zhao avait remporté la compétition en 2023, lorsqu'elle évoluait au sein de la catégorie U11. Cette année, la pongiste s'est de nouveau imposée chez les U13, en battant la turque Ela Yönter en finale.

Lisa Zhao termine sur la première marche du podium, devant Ela Yönter et Yuna Inukai.Lisa Zhao termine sur la première marche du podium, devant Ela Yönter et Yuna Inukai. - Bayard Argentan

Galerie photos
Lisa Zhao termine sur la première marche du podium, devant Ela Yönter et Yuna Inukai. - Bayard Argentan

