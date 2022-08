Tennis de table. Deux pongistes de l'Orne disputent les Euro Mini Champ's à Strasbourg

Les Euro Mini Champ's de tennis de table, compétition incontournable pour les futurs champions de cette discipline, sont disputés à Strasbourg à partir de ce vendredi 26 août, et jusqu'au dimanche 28, avec quatre cent cinquante joueurs venus d'une quarantaine de pays. Deux jeunes joueuses de la Bayard tennis de table d'Argentan y participent.

Après ses participations à l'Open de France, de Belgique, d'Allemagne et d'Espagne, Lisa Zhao, née en 2012, récente championne de France benjamine, y affrontera des adversaires plus âgés qu'elle. Karolina Yelkhova, née à Kharkiv en 2010, est réfugiée ukrainienne en famille d'accueil à Argentan avec son frère Arthur et sa mère Héléna. Elle s'entraîne deux fois chaque jour dans les installations de la Bayard à Argentan.

Davantage que son résultat sportif, l'important est qu'à l'invitation de la Fédération ukrainienne de tennis de table, elle dispute ici sa première compétition sous les couleurs jaune et bleu de son pays en guerre.