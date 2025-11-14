En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Idée de sortie. Equi Seine : le grand rendez-vous équestre fait son retour à Rouen du 20 au 23 novembre

Loisir. L'événement majeur de l'univers équestre est de retour à Rouen. Du 20 au 23 novembre 2025, Equi Seine envahira le Parc des Expositions de Rouen pour une 25e édition. Un événement incontournable pour les passionnés, les familles et les curieux.

Publié le 14/11/2025 à 11h43 - Par Aline
Du 20 au 23 novembre, le Parc des Expositions de Rouen accueille la 25e édition d'Equi Seine. Un rendez-vous pour tous les amoureux et passionnés des chevaux. - Illustration

Le rendez-vous équestre phare de Normandie revient les 20, 21, 22 et 23 novembre au Parc des Expositions à Rouen. Chaque année, Equi Seine rassemble les passionnés et professionnels du cheval pour partager des journées animées de compétitions, de shows et d'activités variées.

Un show exceptionnel le samedi soir

Le moment phare du week-end, c'est le Cross Indoor qui est de retour pour une 4e édition samedi 22 novembre à 21h. Au programme : un parcours impressionnant de 18 obstacles fixes, un rythme intense, et la présence de grands cavaliers comme Nicolas Astier, Karim Laghouag, Tom Carlile, Luc Château, Camille Lejeune et bien d'autres. Un show sportif à ne pas manquer !

Des espaces pour tous les publics

Sur place, les visiteurs pourront profiter du salon normand du cheval proposant équipements et matériel pour le cheval ou le cavalier ainsi que du salon des métiers du cheval & de la filière équine où des professionnels passionnés seront présents pour répondre aux questions, partager leur expertise et présenter les formations spécialisées accessibles aux jeunes, aux adultes en reconversion ou à tout passionné souhaitant s'investir dans la filière. Il y aura également un village pédagogique avec des ateliers et des initiations pour plus de 400 enfants et pour des publics fragiles. Chacun pourra découvrir l'animal et apprendre à s'en occuper.

Une sortie familiale, conviviale et passionnante

Animations, découvertes, shopping, spectacles : cette nouvelle édition d'Equi Seine promet quatre jours riches en émotions au cœur de la filière équine. Lydie Pettinotti, chargée de communication, nous détaille l'événement.

Équi Seine

