Rouen. Equi Seine de retour ce jeudi au Parc des Expositions

Equi Seine, le rendez-vous équestre phare de Normandie, revient au Parc des Expositions de Rouen du 21 au 24 novembre 2024. Cet événement unique rassemble chaque année les amateurs et professionnels du monde équestre pour des journées riches en compétitions, spectacles et animations.

Au programme cette année, des compétitions de haut niveau, des démonstrations équestres, un village d'exposants et des animations pour tous. Assistez aux épreuves de saut d'obstacles, où des cavaliers d'élite s'affronteront dans des parcours techniques et spectaculaires, rencontrez les professionnels du secteur équestre (maréchaux-ferrants, selliers, équipementiers) et explorez les nouveautés en matière de matériels, vêtements et soins pour chevaux.

Equi Seine est une véritable immersion dans l'univers du cheval, où se croisent passion, compétition et convivialité. Ce sont entre 12 000 et 15 000 visiteurs qui sont attendus pour ces quatre jours. Que vous soyez propriétaire de chevaux, cavalier confirmé ou simple curieux, ce rendez-vous est l'occasion idéale pour découvrir toutes les facettes de l'équitation.

Lydie Pettinotti, chargée de communication, nous parle du programme de l'événement :

Lydie Pettinotti Impossible de lire le son.

Retrouvez toutes les informations, la billetterie et les horaires ici.

• A lire aussi. Rouen. Equi Seine est de retour pour sa 24e édition au parc des expositions