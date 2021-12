Afin de faire revivre le village de Bourg-Le-Roi (Sarthe) à ses anciens moments, l'association Animation et Patrimoine de la commune vous accueille dimanche 25 juin, pour une grande fête médiévale.



Entouré par 850 mètres de murailles, Bourg-Le-Roi est un village dépourvu de campagne et qui ne vit qu'en Intra-Muros. Une caractéristique atypique, et des vestiges célébrés ce weekend, comme l'explique Gérard Lafosse :







L'association " Bourg-Le-Roi, Animation et Patrimoine " fera intervenir d'autres associations, des compagnies, des bénévoles, des professionnels et des intermittents du spectacle pour vous faire vivre des moments magiques, empreints d'histoire.La fête Médiévale à Bourg le Roi (72), 15ème édition, ce dimanche! Plus d'informations, sur