Granville. Plus de 12 000 visiteurs pour la saison 2025 au musée d'art moderne

Le musée d'art moderne Richard Anacréon (MamRA) de Granville a refermé ses portes le 9 novembre, après sept mois d'une riche saison culturelle. Entre les expositions "Bons Baisers de Granville 3" et "Les écrivains bohèmes de Montmartre", le MamRA a accueilli 12 721 visiteurs depuis mars 2025. Ce dernier volet du cycle "Bons Baisers de Granville" aura réuni 41 591 visiteurs en trois ans, valorisant les collections du musée d'art et d'histoire.

Trois axes forts

Le musée avait misé sur trois axes forts cette saison :

• la connaissance, avec sept conférences gratuites réunissant 161 participants ;

• l'expérience, à travers des séances de yoga au cœur du musée, vécues par 78 amateurs d'art et de bien-être ;

• et l'accessibilité, grâce à la gratuité chaque premier dimanche du mois, profitant à 1 342 visiteurs.

Le MamRA rouvrira ses portes le 7 février 2026 pour une nouvelle saison.