Cinéma. "Hopper et le secret de la marmotte", un bon film familial

Ce film d'aventures est la suite de Hopper et le Hamster des ténèbres sorti en 2022. Pour ne rien vous cacher, je ne connaissais pas l'existence de ce premier opus. C'est donc en toute sincérité que je peux vous dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu le premier pour comprendre celui-ci ! La découverte des personnages se fait tout naturellement.

Hopper est un prince étonnant, mi-lapin mi-poule, alors que ses amis et tous ceux qui l'entourent sont des animaux sans mutation. Ce qui marque en premier lieu, ce n'est pas sa particularité physique mais son esprit d'aventure très développé. Entouré d'intrépides amis, il part à la quête d'artefacts sans crainte du danger et prêt à relever toute épreuve physique ou intellectuelle qui se dresserait sur sa route. Le poulapin est en plus doté d'un grand cœur, ce qui en fait l'ami idéal. Dans ce film, il part à la recherche d'une marmotte très spéciale, qui a le pouvoir de remonter le temps et donc de modifier le présent. Pour sauver son peuple, il est prêt à affronter tous les dangers.

Dans ce film les rebondissements sont nombreux, avec des péripéties effrénées mais aussi des moments tendres. Le traitement de la différence, du repli sur soi et de l'acceptation est au cœur du film qui s'empare parfaitement de ces thèmes sans tomber dans le pathos. Le graphisme est parfaitement maîtrisé avec un rendu mignon, précis, et aussi très drôle par moments. Les cochons croisés par nos aventuriers ont tout pour devenir iconiques !

J'ai aimé ce film sur tous ses aspects : le rythme, les révélations, les thèmes de la différence et de l'amitié traités de manière très juste. Les yeux sont flattés par le travail remarquable des designers. La musique est aussi entraînante, réalisée par le groupe belge Puggy, déjà appelé par la même société de production pour les films Bigfoot junior et Bigfoot family.

Hopper et le secret de la marmotte, c'est un très bon film pour les petits comme pour les grands. Du rire et de l'aventure, dans un joli écrin. C'est à voir en ce moment au cinéma.