Manche. Un homme placé en détention provisoire pour "viol avec torture ou actes de barbarie"

Sécurité. Ce samedi 8 novembre, le procureur de la République de Coutances, Gauthier Poupeau, a confirmé la mise en examen d'un homme pour "pour viol avec tortures ou actes de barbarie" dans la Manche.

Publié le 08/11/2025 à 11h45 - Par Justine Carrère
Gauthier Poupeau, procureur de la République de Coutances, a confirmé ce samedi 8 novembre, "la mise en examen du chef de viol avec torture ou actes de barbarie et la détention provisoire du mis en examen".

Le procureur de la République de Coutances Gauthier Poupeau a confirmé ce samedi 8 novembre "la mise en examen du chef de viol avec torture ou actes de barbarie et la détention provisoire" d'un homme.

Une enquête a été ouverte

Dans cette affaire, une femme venant de Cherbourg, aurait été violée et torturée fin octobre. La victime aurait été transportée au CHU de Caen. Son état de santé n'est pour l'heure pas encore connu. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

